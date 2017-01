Incidente stradale a Piove di Sacco, insegnante investe studentessa: in ospedale

Incidente stradale lunedì mattina in via Parini a Padova.



INCIDENTE. Lo scontro è avvenuto proprio di fronte alla scuola: la giovane si trovava nei pressi dell'istituto quando l'insegnante a bordo della vettura l'ha investita. Immediatamente la giovane è stata trasportata dagli uomini del Suem in ospedale, dove non si trova in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale.