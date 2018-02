Perde il controllo della sua automobile e finisce in un canale: salvata da uno straniero

Eroe per caso: nel primo pomeriggio odierno a Valbona di Lozzo Atestino un uomo di origini rumene ha salvato una donna, vittima di un incidente stradale, estraendola dalla macchina terminata in un canale.

La dinamica

È successo alle ore 13 circa: i vigili del fuoco sono intervenuti a Valbona di Lozzo Atestino in seguito ad un sinistro, che ha visto una Citroen C3 guidata da una donna di Este di 44 anni finire fuori strada e rovesciarsi nel canale acqueo Frassenella. I pompieri, intervenuti da Este, hanno trovato la guidatrice sulla sponda del fiume: ad aiutarla ad uscire dall’automobile è stato un uomo di origini romene, che passava sul luogo dell'incidente e che non ha esitato un secondo intervenendo subito in soccorso della donna. La 44enne atestina è stata presa in cura dal personale del Suem 118 e portata in ospedale: non è in gravi condizioni. Successivamente con l’ausilio dell’autogru arrivata da Padova si è provveduto al recupero della Citroen. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.