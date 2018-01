Perde il controllo del proprio veicolo e finisce in un fosso: donna in ospedale

Notte di incidenti stradali nel Padovano: una donna è stata portata in ospedale dopo aver perso il controllo del proprio veicolo finendo in un fossato.

LA DINAMICA

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 02.00 in via dell’Artigianato a Vigonza, nei pressi dello svincolo della tangenziale Nord: l'autovettura si è rovesciata su un fianco in un fossato dopo che la conducente era uscita di strada. La donna è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e dagli operatori del 118 che l'hanno poi trasportata al Pronto Soccorso. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri.