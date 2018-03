Tamponamento tra auto e camion sulla A4 a Padova Est, dieci chilometri di code

Poco prima delle 9.10 di mercoledì il tratto padovano dell'autostrada A4 è stato interessato da un incidente tra due veicoli che ha causato code fino a 10 chilometri.

La dinamica

Il sinistro si è verificato al chilometro 365 in direzione Milano, 800 metri prima dello svincolo per la A13. Coinvolti una bisarca per il trasporto di automobili e una vettura, con il mezzo pesante che ha tamponato l'auto che lo precedeva.

Le code

Ferito lievemente l'uomo alla guida dell'auto, illeso quello a bordo del camion. Sul posto sono intervenuti Suem, Polstrada e gli ausiliari di Cav coordinati dal Centro operativo di Mestre e dal coordinatore della viabilità della società autostradale. La carreggiata è stata liberata verso le 10.30 e attualmente le code, che hanno interessato il tratto fino al bivio con il Passante di Mestre, sono in lento smaltimento.