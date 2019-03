Incidente a catena, auto e furgone tamponano il bus. Traffico in tilt e lunghe attese

Incidente nel tardo pomeriggio di lunedì, attorno alle 18, a Vaccarino frazione di Piazzola sul Brenta, lungo la statale 47.

L'incidente

Nel tamponamento sono rimasti coinvolti tre mezzi: un autobus di BusItalia, un furgone e un'auto, in questo ordine. Il mezzo pubblico ha subito alcuni danni nella parte posteriore, mentre il furgone e l'utilitaria sarebbero danneggiati più gravemente. Sul posto i carabinieri, per rilevare la scena e determinare cause e responsabilità dello schianto. Non ci sono stati feriti gravi, ma l'impatto ha avuto pesantissime ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona. Vista l'ora di punta, si sono registrate code con le auto ferme fino a 50 minuti. Parte del traffico è stata poi deviata lungo strade secondarie in attesa della rimozione dei mezzi.