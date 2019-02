Tamponamento a tre lungo la A4: traffico in tilt, code fino a cinque chilometri anche in A13

Notizia in aggiornamento

L'incidente si è verificato alle 17.25 lungo la A4, subito dopo l'intersezione con la A13 in direzione di Venezia, nel territorio comunale di Vigonza. A entrare in collisione per cause in corso di accertamento sono stati tre mezzi, due automobili e un furgone. Al chilometro 365/est sono intervenuti la polizia stradale, i sanitari, il soccorso meccanico e il personale Cav per soccorrere i passeggeri coinvolti, rilevare la dinamica e gestire il traffico.

Feriti e traffico

Le persone a bordo dei veicoli incidentati non avrebbero riportato lesioni gravi. Netti invece i disagi alla circolazione: l'impatto si è verificato sulla corsia di sorpasso (quella dal lato dello spartitraffico) rimasta completamente bloccata. Gli altri veicoli sono stati convogliati sulle due corsie restanti, ma è stato inevitabile il formarsi di lunghe code che hanno superato i cinque chilometri, sia in A4 che in A13.