Esce di strada e si cappotta travolgendo un cantiere: traffico paralizzato nell'Alta

Traffico in tilt lungo la una delle arterie principali in entrata e uscita dal capoluogo. A borgoricco un'auto è uscita di strada causando lunghe code.

La dinamica

L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30 lungo la strada regionale 308 "Nuova strada del Santo" tra Borgoricco e Bronzola. Sul posto i vigili del fuoco di Padova e la polizia dell'Unione camposampierese stanno eseguendo i rilievi per capire la dinamica di quella che sembra una fuoriuscita autonoma. Un'auto di grossa cilindrata è finita fuori strada cappottandosi e finendo la sua corsa su un fianco dopo aver travolto alcuni jersey di plastica che delimitano un cantiere. Al momento non si segnalano feriti.

Traffico

Inevitabili i forti rallentamenti, che si sommano ai disagi già scontati da chi oggi con il blocco del traffico non è potuto entrare nel territorio comunale di Padova. Lunghe le code che si sono formate in etrambe le direzioni per permettere i soccorsi e il recupero del mezzo.