Trattore carico di liquami sbanda e si rovescia. Per recuperarlo arriva la gru

É accaduto poco dopo le 10 di stamattina nel comune di Piombino Dese. Un mezzo agricolo composto da un trattore e un cassone è finito parzialmente ribaltato in strada.

L'incidente

Alla guida c'era un agricoltore cinquantenne del luogo, rimasto illeso. Il veicolo trasportava liquame avicolo da un allevamento a un centro specializzato dove il materiale sarebbe stato impiegato per produrre energia. Per cause ancora da chiarire il cassone è finito rovesciato sulla carreggiata perdendo parte del carico, poi recuperato da un mezzo specializzato. Complesse le operazioni di recupero che hanno richiesto l'intervento di una gru per risollevare la parte posteriore del veicolo. Il conducente è stato sottoposto, come da prassi, all'alcoltest risultato negativo.