L'auto finisce ruote all'aria: l'incidente paralizza via Chiesanuova, traffico bloccato

Un grosso incidente ha paralizzato il traffico di una delle arterie principali per l'accesso alla parte Ovest della città.

L'incidente

Lo scontro si è verificato davanti al distributore Esso Express di via Chiesanuova, poco prima del centro commerciale Le Brentelle. Una Volkswagen è finita ruote all'aria all'ingresso della pompa di benzina poco dopo le 16 di lunedì 8 ottobre. Al momento non si ha notizia di feriti e altre vetture coinvolte. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per gestire il traffico, che per più di un'ora è stato fortemente congestionato in entrambe le direzioni. L'arteria stradale è stata quasi completamente bloccata causando lunghe code in particolare in uscita dal capoluogo fino alle 17.15.