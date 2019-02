Incidente tra due utilitarie: auto fuori strada, corsa all'ospedale per i tre feriti

L'incidente alle 13 lungo via Molino, una laterale della strada provinciale 39 tra il centro del paese e località Tremarende.

I feriti

Coinvolte due automobili, una Toyota e una Fiat che, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si sono scontrate, pare frontalmente. La Toyota è rimasta ferma al centro della carreggiata, la Fiat ha invece terminato la sua corsa nella canaletta a bordo strada. Tre le persone rimaste ferite e soccorse dal personale medico che, dopo averle estratte dagli abitacoli, le ha trasportate all'ospedale di Cittadella. Secondo le prime indiscrezioni le loro condizioni non sarebbero comunque gravi.

I rilievi

E da Cittadella sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra che nel giro di un'ora e mezza ha messo in sicurezza i mezzi permettendo agli agenti della polizia locale del Camposampierese di eseguire i rilievi per risalire alla causa dell'incidente.