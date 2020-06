Incidente Alex Zanardi: terminato l'intervento, le sue condizioni restano gravissime

Alex Zanardi, l'ex pilota che vive a Noventa Padovana, è in gravissime condizioni a seguito di un incidente nella strada provinciale tra Pienza e San Quirico, in provincia di Siena. Dalle prime ricostruzioni sembra che Zanardi, percorrendo un tratto in discesa, abbia sbandato scontrandosi con un camion che arrivava dalla parte opposta. Il pluricampione stava percorrendo una tappa della gara a staffetta “Obiettivo 3”, il percorso prevedeva l’arrivo a Montalcino. A riportare le informazioni il sito Siena Tv

Di seguito il video dell'incidente di Siena Tv

Alla tappa padova di Obiettivo 3 era presente anche l'assessore allo sport Diego Bonavina che con Alex Zanardi ha un rapporto d'amicizia di lunga data: «Se penso a quanto era felice solo qualche giorno fa e alle notizie che stanno arrivando da Siena, è chiaro che il mio stato d'animo non è certo dei migliori», ci spiega al telefono.

Aggiornamento ore 20.30

Le condizioni di Alex Zanardi sarebbero gravissime, l'ex pilota è sottoposto in queste ore a un delicato intervento chirurgico per un trauma cranico. Ecco il bollettino emanato dall'ospedale Le Scotte di Siena: «E’ ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia».

La dinamica

A Radio Capital Mario Valentini, commissario tecnico della nazionale di Paraciclismo, spiega: «C’è un rettilineo lungo in discesa al 4%, sembra che si sia imbarcato e abbia preso un camion sul montante davanti. L’autotreno si è spostato di un metro ma l’ha centrato. Era una giornata di sole, tutti contenti, eravamo a 20 chilometri da Montalcino. Non ha sbagliato l’autotreno, ha sbagliato Alex, ha imbarcato».

Aggiornamento ore 22.30

«In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte a causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che l’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l’atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime», è quanto ha comunicato l'ospedale Le Scotte di Siena alle ore 22.15. Ringraziamo i colleghi di Siena Tv per gli aggiornamenti.