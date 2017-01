Pioggia gelata su strade di Padova e provincia: incidenti in serie, un morto a Camposampiero Autostrade: code in A4 e chiusure in A13

È il caos sulle strade di Padova e provincia. Una lunga serie di incidenti si è verificata a causa della pioggia gelata che ha ghiacciato le carreggiate, provocando numerosi tamponamenti e fuoriuscite autonome. Nelle prime ore di martedì mattina, l'uscita di strada di un'auto, in via Corso a Camposampiero, ha avuto conseguenze drammatiche, con il decesso del conducente del veicolo.

INCIDENTI IN TUTTA LA PROVINCIA. I centralini di forze dell'ordine, vigili del fuoco e Suem 118 stanno ricevendo in queste ore decine di chiamate. Nella maggior parte dei casi si tratta di fuoriuscite autonome dovute per lo più alle strade rese viscide dal ghiaccio, ma senza gravi conseguenze per i coinvolti. Incidenti sono stati registrati in tutta la provincia. Traffico in tilt nel Piovese, dove, tra le 6.45 e le 9.45, si sono verificati: un sinistro a Terrassa Padovana in via Cappellini; due a Bovolenta sulla strada provinciale 3; tre a Brugine, due in via Ardoneghe e uno in via Porto Inferiore; uno a Casalserugo in via Garibaldi; due a PonteSan Nicolò, uno nella zona industriale di Roncajette e un altro in tangenziale. Segnalati incidenti anche a Carmignano di Brenta e Maserà di Padova.

TAMPONAMENTI E TRAFFICO IN A4. Difficile la situazione anche sulle autostrade. Numerosi micro-tamponamenti, per fortuna senza serie conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti, sono stati rilevati dalla polizia stradale in A4. Il traffico ha subìto inevitabili rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.

CAOS E TRATTI CHIUSI IN A13. Più complessa la viabilità in A13, dove, a causa della pioggia gelata, in direzione di Bologna, è stato chiuso il tratto Padova-Rovigo sud - Villamarzana (tra Bivio A13/A4 Torino-Trieste e Villamarzana) e, in direzione Padova, è stato chiuso il tratto Rovigo Sud - Villamarzana (tra Villamarzana e Padova Industriale). Anche l'entrata di Terme Euganee è chiusa al traffico in entrambe le direzioni.