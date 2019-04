Ottantaduenne investita mentre attraversa la strada: gravissima in ospedale

Una donna di 82 anni di origini romene, residente a Padova, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto alle 16 circa di martedì a Preganziol nel trevigiano lungo il Terraglio. A riportalo è Treviso Today. L'anziana, ospite in questi giorni della figlia, stava attraversando la strada (non sulle strisce ma fuori dal centro abitato) quando è stata travolta da una Ford Fiesta, condotta da una 47enne di Mogliano Veneto. Sul posto, oltre ad una ambulanza del Suem 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi e chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Le condizioni dell'anziana, trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, sono molto gravi.