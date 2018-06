Prete ciclista travolto da un'auto: paura per don Caterino nella sera segnata dagli incidenti

Una serata costellata di incidenti stradali quella di martedì, con due interventi dei carabinieri a Saonara e Piove di Sacco in cui due persone sono rimaste ferite.

Scontro a catena a Saonara

Un maxi tamponamento ha coinvolto tre automobili in via Zago durante l'ora di punta serale. Alle 18.10 una Mercedes classe B guidata da un 49enne residente in zona è finita addosso alla Toyota Aygo di un 21enne di Monselice. Per il colpo, l'utilitaria del ragazzo ha tamponato a sua volta un Volkswagen Polo con a bordo una 25enne veneziana di Vigonovo. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Legnaro e i sanitari, che hanno preso in cura la ragazza rimasta ferita, anche se le sue condizioni non sono preoccupanti. Se la caverà con qualche botta e tanto spavento. Da chiarire invece le cause che hanno portato la Mercedes a scontrarsi con la Aygo, che potrebbero dipendere da un leggero malore o da una distrazione del conducente.

Ciclista investito nel Piovese

Conseguenze più serie per l'incidente che alle 21.45 lungo via Puniga ha visto una bicicletta travolta da un'auto. La Opel Adam di una 51enne di Arzergrande ha investito la due ruote del parroco dell’ospedale civile di Piove di Sacco, facendo cadere rovinosamente a terra il sacerdote 77enne che viaggiava lungo il ciglio della strada. La guidatrice si è subito fermata per soccorrere il ferito e chiamare aiuto: in pochi minuti gli infermieri del suem 118 hanno portato al vicino pronto soccorso il prete, che ha rimediato un forte trauma al naso e al volto. Ne avrà per circa otto giorni. Al lavoro sul luogo dell'impatto i militari del radiomobile del Norm per accertare l'esatta dinamica e capire se l'investimento possa essere stato causato dalla scarsa visibilità.