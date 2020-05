Anziana travolta sulle strisce pedonali da un furgone: ferita una 83enne

Investimento nel primo pomeriggio di lunedì a Este lungo la Padana Inferiore dove un'anziana è stata travolta da un furgone che era in transito. Per la donna è stato necessario il ricovero in ospedale.

L'incidente

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, verso le 13 lungo la Regionale 10, un uomo di 55 anni che era alla guida del suo Fiat Doblò non ha visto l'ottantatreenne pensionata e residente poco distante che stava attraversando sulle strisce pedonali e l'ha investita. Sul posto oltre ai militari sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno stabilizzato l'anziana, trasferendola in ospedale a Rovigo. Fortunatamente dopo le prime visite il suo quadro clinico è apparso meno preoccupante. La donna è stata giudicata guaribile in 10 giorni per un trauma cranico e varie abrasioni sul corpo.