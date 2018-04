Anziano investito mentre passeggia lungo strada, l'auto in transito non si è fermata

L'incidente in serata lungo via Brenta, dove un anziano è stato colpito da un veicolo in transito che non si è fermato. L'uomo ha rimediato una prognosi di 40 giorni.

La vicenda

Brutto episodio la sera di Pasquetta nel comune di Fontaniva, dove un 76enne del posto è stato urtato da un'automobile mentre passeggiava sul ciglio della strada. L'uomo verso le 20.30 si trovava in via Brenta, una strada secondaria e poco trafficata fuori dal centro, in compagnia di un'anziana vicina di casa quando all'improvviso è stato colpito da una delle macchine di passaggio. L'automobilista, forse perchè non si è reso conto dell'impatto o forse volontariamente, non si è fermato a soccorrere la vittima e ha proseguito la marcia.

Le indagini

Soccorso dall'amica e dai passanti, il ferito è stato preso in cura dai sanitari arrivati sul posto, che lo hanno poi portato all'ospedale di Padova. Per la completa guarigione i medici stimano ci vorranno almeno 40 giorni: l'anziano ha infatti riportato ferite al braccio e al gomito sinistro, colpiti dalla vettura. Sul fatto indagano i carabinieri, che cercano di risalire all'identità del guidatore per capire se si sia reso conto o meno dell'incidente causato. Nel caso si sia tratto di una fuga volontaria sono previste pesanti sanzioni anche penali.