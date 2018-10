Pedone travolto dall'autobus sulle strisce pedonali in stazione: gravi le ferite

Notizia in aggiornamento

Tragedia sfiorata nella zona della stazione, con un pedone travolto da un autobus e rimasto ferito in modo serio.

I fatti

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 4 ottobre in viale della Pace, in prossimità del terminal da dove partono i mezzi pubblici. Le cause e la dinamica sono ancora in fase di accertamento, secondo le primissime indiscrezioni un anziano padovano di circa 70 anni sarebbe finito sotto a un autobus in transito, riportando ferite gravi, soprattutto agli arti inferiori. Sul posto l'ambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale civile, la polizia locale e i carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico. Affidato ai pompieri il compito di mettere in sicurezza l'area.

BusItalia

Massimo riserbo per il momento da parte di BusItalia, società che gestisce il trasporto urbano in città. "Siamo in attesa dei rilievi e vicini alla famiglia" afferma il presidente Andrea Ragona.