Investito pedone davanti alla caserma dei carabinieri: in ospedale ottantasettenne

E' stato investito lunedì mattina davani alla caserma dei carabinieri di Piove di Sacco.

L'INCIDENTE

L'incidente attorno alle 9: il conducente di un'automobile, originario di Dolo nel Veneziano, ha preso sotto un 87enne del posto. Immediata la chiamata agli uomini del Suem che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato in ospedale dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Non è in pericolo di vita.