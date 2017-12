Tragedia di Natale, perde il controllo dell'auto e finisce fuori di strada: muore 91enne

È successo lunedì mattina, intorno alle 10, ad Anguillara Veneta.

MORTA.

Iolanda Versurato, 91 anni, di Bagnoli di Sopra era a bordo di un'auto condotta da un parente. All'altezza di via Ca' Matte il conducente, complice la presenza di ghiaccio sulla carreggiata, ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada. La passeggera è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è stata soccorsa dai sanitari del Suem di Rovigo che l'hanno trasportata in ospedale dove è morta poco dopo. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Conselve.