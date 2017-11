Schianto tra auto a Legnaro: due i mezzi coinvolti, conducente portata in ospedale

Nel tardo pomeriggio di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti a Legnaro per in un incidente che ha visto coinvolti due mezzi. Lo scontro è avvenuto in via II Giugno. Il bilancio è di un ferito.

FERITA UNA DONNA.

I pompieri di Piove di Sacco hanno soccorso la conducente alla guida di uno dei due mezzi. La donna è quindi stata presa in cura dal personale del suem 118, per essere stabilizzata e portata in ospedale. Illeso l'altro conducente. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso.