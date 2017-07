Travolta da uno scooter mentre cammina in via Monte Grappa: grave una 32enne

Grave incidente domenica sera intorno alle 23, a Legnaro.

FERITI. Per cause in corso di accertamento, una 32enne di Bagnoli di Sopra, mentre era a piedi in via Monte Grappa, è stata travolta da uno scooter. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasferito donna, in gravi condizioni, all'ospedale di Padova. Più lievi le ferite dello scooterista, 27enne del posto, che è stato trasportato all'ospedale di Piove di Sacco.

PEDONE. La donna, nello schianto con il ciclomotore ha riportato fratture multiple, guaribili in 60 giorni di prognosi, ma non è in pericolo di vita. Per i rilievi dell'incidente sono intervenuti i carabinieri.