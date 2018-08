Perde il controllo della sua automobile ed esce di strada: ferito il passeggero 33enne

Incidente stradale domenica mattina attorno alle 6 in via Romea a Legnaro.

L'incidente

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente del mezzo, un 29enne di Correzzola, ha perso il controllo dell'automobile Renault Clio, uscendo di strada. Ferito il passeggero, un 33enne di Cona. Sul posto i carabinieri di Ponte San Nicolò.