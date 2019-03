Scontro tra due auto verso Loreggia: vettura perde le ruote posteriori, nessun ferito

Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica lungo la strada regionale del Santo 308 in direzione Loreggia.

L'incidente

Per cause ancora da accertare, due automobili, una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon, hanno perso il controllo del mezzo e si sono scontrate. Lo schianto ha provocato anche la perdita dell'asse delle ruote posteriori della Lancia: l'incidente fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze. Nessun ferito grave, infatti, è stato accertato. Sul posto: Suem, vigili del fuoco e carabinieri.

Gallery