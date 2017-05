Tragedia nella notte, esce di strada e finisce in un fossato: 67enne muore sul colpo

Erano da poco trascorse le 2 di venerdì notte quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Bmw X6 che stava guidando finendo un fossato per poi sbattere contro un muretto di un passo carraio in via Sant'Andrea, a San Martino di Lupari. Per il conducente, Luigino Danieli, 67enne di Castelfranco Veneto (Treviso), non c'è stato nulla da fare.

SOCCORSI. Alcuni passanti hanno notato l'auto a bordo strada e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco.