Perde il controllo del mezzo e finisce con l'auto fosso: ferita una donna

Schianto mercoledì pomeriggio in via Cavazocche a Megliadino San Fidenzio dove una donna ha perso il controllo della sua autovettura ed è finita nel fosso adiacente la sede stradale.

L'intervento

Alle 15.25 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre l'automobilista dalle lamiere. I pompieri arrivati da Este, hanno estratto la ferita, che è stata presa in cura dal personale del 118 per essere trasferita in pronto soccorso: fortunatamente le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.