Maltempo e nevicate colpiscono l'autostrada A4: incidenti e lunghe code in mattinata

Incidenti e grossi disagi al traffico sull'autostrada A4 a causa del maltempo e delle condizioni del manto stradale. Il personale di Autovie Venete è al lavoro per scongiurare il rischio di altri problemi.

Gli incidenti

Il primo sinistro poco dopo le 10 sulla Mestre-Padova in direzione Milano, quando all'altezza dell'area di servizio Ristop Arino si è verificato un tamponamento. Più grave la situazione sulla Trieste-Venezia, con due mezzi pesanti che si sono tamponati fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia intorno alle 11. Il tratto autostradale incidentato e lo svincolo in entrata a Latisana sono stati chiusi momentaneamente, con uscita obbligatoria a Latisana per chi è diretto a Venezia. Si segnalano incidenti anche sul Passante di Mestre, in particolare tre la stazione di Padova Est (km 363+724) e l’interconnessione est con la A57 (km 406+976).

Le operazioni di sgombero

Per fronteggiare le nevicate e le basse temperature il personale di Autovie, già da domenica sera, sta trattando l’asfalto con i cloruri per evitare che lo strato di neve si ghiacci. Al momento lungo la A4 sono in azione sedici treni di lame per mantenere sgombera la strada. L'attenzione è alta anche sul tratto padovano.