L'auto si ribalta e si incendia: mamma e figlia elitrasportate, rogo domato da un passante

Si è verificato poco dopo le 14 di venerdì l'incidente stradale che coinvolto un'utilitaria con a bordo madre e figlia di 38 e 14 anni.

L'incidente

L'uscita di strada, le cui cause sono la vaglio della polizia locale, è avvenuta lungo via Colombo alla periferia di Monselice, all'altezza dell'area di servizio Q8. A quanto ricostruito dai vigili urbani, la conducente avrebbe perso il controllo della sua Fiat 600, sbandando e urtando un cartello stradale. Questo avrebbe causato il ribaltamento del veicolo che ha poi preso fuoco, fortunatamente estinto in pochi minuti grazie alla prontezza del gestore della pompa di benzina.

Ferite

Sul posto è arrivato il personale medico con l'elisoccorso oltre ai vigili del fuoco, mentre dall'abitacolo alcuni passanti avevano già estratto la donna e la figlia, residenti a Due Carrare. Caricate sul velivolo, sono state trasferite all'ospedale di Padova in condizioni di media gravità. Attualmente entrambe si troverebbero in prognosi riservata. Sulla Fiat 600 viaggiava anche il loro cane, salvato dai presenti.

Pulizia straordinaria della strada

Mentre la polizia locale prendeva in carico i rilievi, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Pesanti le conseguenze sulla strada regionale 10, con il tratto dell'incidente coperto di rottami, dall'olio e dal carburante persi dal veicolo. Per ripristinare il manto stradale è stata fatta intervenire una ditta specializzata subito dopo la rimozione dell'utilitaria da parte del carroattrezzi.