Piove di Sacco, anziana in carrozzina viene travolta sulle strisce pedonali e muore

Sabato mattina, attorno alle 11.15, un'anziana in carrozzina è stata investita sulle strisce pedonali a Piove di Sacco. La vittima è Maria Betto, 83 anni, residente in zona. L'anziana stava attraversando la strada in via San Pio X, all'incrocio con via San Rocco, in compagnia della figlia. Le due donne non sono state notate dal conducente di una Ford Fiesta, un 87enne, che non si è fermato e le ha travolte.

INUTILI I SOCCORSI.

L'83enne è caduta a terra, sin da subito in gravi condizioni. E' stata soccorsa dal personale del Suem 118, ma poco dopo essere giunta all'ospedale di Piove di Sacco è morta. Sul posto si è recata anche la polizia locale per effettuare i rilievi del caso.