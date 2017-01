Incidente a Megliadino San Fidenzio, frontale tra due auto sulla strada provinciale 32

Incidente stradale, alle 6.30 di martedì mattina, lungo la strada provinciale 32, nel comune di Megliadino San Fidenzio, località Campiello.

FRONTALE. Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Este intervenuti per i rilievi del sinistro. Sul posto anche i sanitari del Suem 118 per soccorrere i feriti. La situazione per fortuna si è rivelata meno critica di quanto temuto inizialmente. Nessuno dei coinvolti verserebbe in pericolo di vita.