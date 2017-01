Strade ghiacciate, si schianta in auto contro un muretto: un morto a Camposampiero

Schianto mortale, nelle prime ore di martedì mattina, in via Corso a Camposampiero.

UN MORTO. Probabilmente a causa della strada resa viscida dal ghiaccio, il conducente di una Ford Focus, Melaj Gjergj, albanese di 58 anni residente a Camposampiero, ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo per impattare contro un muretto. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati. Sul posto il Suem 118 e i carabinieri per i rilievi.

PIOGGIA GELATA. La pioggia gelata ha creato grossi disagi, martedì mattina, in tutta la provincia di Padova, causando numerosi incidenti e rallentando pesantemente la viabilità. Situazione critica anche sulle autostrade, specie sulla A13, dove diversi tratti sono stati chiusi al traffico.