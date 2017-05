Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: feriti due giovani, grave il conducente

Incidente stradale venerdì notte in via Mestrina, ad Arlesega. Intorno all'1.30, all'altezza del panificio Simonetti, una Fiat Punto condotta da un 31enne di Grisignano di Zocco, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada.

SOCCORSI. A bordo c'era anche un 29enne, sempre di Grisignano. I due giovani sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118. Per il conducente la prognosi è riservata. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti di carabinieri di Sarmeola di Rubano.