Incidente tra due camion a Correzzola all'incrocio della Monselice mare: traffico in tilt

Traffico quasi bloccato, sulla Monselice Mare, mercoledì mattina, a seguito di un incidente all'incrocio con la regionale 105 "Cavarzerana" in territorio di Correzzola, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti con un ferito. Lo scontro dopo le 6. La viabilità è stata ridotta a un senso unico alternato per un paio d'ore, fino alla rimozione dei mezzi da parte dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto in ausilio della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco che si è occupata dei rilievi del sinistro e della gestione del traffico.

LA DINAMICA. Secondo una prima sommaria ricostruzione della dinamica, il conducente di un autotreno che trasportava cereali, G.S., italiano di una ditta di Treviso, avrebbe mancato la precedenza uscendo dalla Monselice Mare per immettersi sulla Cavarzerana, mentre sopraggiungeva un autocarro, condotto da F.P., 56enne di Rovigo, proveniente da Codevigo e diretto verso Cavarzere che, nel cercare di evitare il camion con rimorchio si è spostato sulla sinistra, finendo comunque per impattare con la parte del cassone contro l'altro mezzo pesante, il cui conducente è rimasto ferito e trasportato dal Suem 118, non in gravi condizioni, all'ospedale di Piove di Sacco per tutti gli accertamenti clinici del caso. Illeso invece l'autista dell'autocarro.