Schianto lungo la Monselice-Mare: auto si rovescia e finisce nel campo, due feriti

Poco prima delle 16 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti per uno scontro semi-frontale tra due autovetture in via Basse a Monselice. I pompieri di Este sono intervenuti con due automezzi tra cui l’autogru, hanno messo in sicurezza le auto ed aiutato ad uscire una 36enne enne rimasta bloccata nella sua Lancia Y10, rovesciata su un fianco nel campo fuori strada.

SOCCORSI. Ferito anche il conducente 72enne della Fiat Punto. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 e portati all'ospedale a Schiavonia. Sul posto la polizia locale di Monselice per i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.