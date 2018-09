Frontale tra due auto a Monselice: coinvolta una terza vettura, due le persone ferite

Incidente stradale sabato sera attorno alle 21 in via Rovigana a Monselice, dove due automobili si sono scontrate frontalmente coinvolgendone una terza. Sul posto una pattuglia del radiomobile di Abano insieme ai vigili del fuoco.

L'incidente

Le squadre dei pompieri arrivate da Este e Padova anche con l’autogrù hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Ford Ka, finita in un fossato, un uomo rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferito in ospedale. Se la caverà con 40 giorni di prognosi. Ferita e portata in pronto soccorso anche la donna alla guida della Fiat 500, la cui auto dopo lo scontro è carambolata, andando a sbattere contro un’altra vettura in transito. Illeso l’autista della terza auto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alla mezzanotte.

