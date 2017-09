Perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e muore: tragedia nel Monselicense

Domenica mattina, poco prima delle 8, i carabinieri di Abano sono intervenuti a Monselice per un'auto uscita di strada in via in via San Pietro Viminario.

MORTO.

Sul posto i vigli del fuoco e i sanitari del Suem 118 con l'ausilio dell'elisoccorso ma per il conducente dell'autovettura, un nordafricano di cui non si conosce ancora l'identità, non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente.