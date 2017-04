Perde il controllo dell'auto e rimane incastrato tra due colonne del terrazzino di un edificio

Spettacolare incidente, nella notte tra domenica e lunedì, a Monselice, dove, un automobilista, dopo aver perso il controllo della sua Peugeot 2008, è rimasto incastrato tra due colonne di un terrazzino.

I SOCCORSI. L'episodio intorno all'1, in via Santarello. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per liberare l’uomo, residente in paese, rimasto incastrato, ma illeso, nell'auto, bloccata tra il muro e la colonna. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con la rimozione della Peugeot e il ripristino delle condizioni di sicurezza del luogo.

