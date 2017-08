Ciclista urtato da un'auto finisce nel canale, pirata fugge senza prestare soccorso

Lunedì sera, intorno alle 21, un 37enne marocchino, stava percorrendo in bici via Luppia Alberi a Montagnana quando è stato colpito dallo specchietto retrovisore di un'auto che proveniva dal centro cittadino.

CICLISTA NEL CANALE.

Dopo l'urto, il ciclista è sbalzato a terra cadendo in un canale limitrofo. Il conducente dell'auto nonostante l'impatto ha proseguito la sua corsa non curandosi delle ferite del ciclista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno accompagnato la vittima all'ospedale di Monselice dove è stato trattenuto in prognosi riservata per i politraumi riportati in seguito alla caduta. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Montagnana, intervenuti sul posto in collaborazione con quelli di Solesino.