Macchina si ribalta nella Bassa Padova e finisce nel fossato: ferite le tre donne a bordo

Poco dopo le 19.15 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Prateria e Fiumicello a Montagnana per lo scontro tra due autovetture: tre donne ferite lievi.

LO SCONTRO

I pompieri giunti da Lonigo nel vicentino e hanno messo in sicurezza le auto di cui una che ha terminato la sua corsa rovesciata di lato in un fossato. Fortunatamente le occupanti sono riuscite a uscire dal mezzo autonomamente. I feriti sono stati medicati sul posto dal personale del suem 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.