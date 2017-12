Scontro auto-camion a Montegrotto Terme: ferito il conducente della vettura

Venerdì pomeriggio, poco dopo le ore 15, un'auto ed un camion sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Montegrotto Terme, in via Caposeda.

SOCCORSI.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abano che hanno messo in sicurezza i mezzi mentre l’autista della vettura è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere portato in ospedale. Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.