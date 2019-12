Camilla muore a 19 anni dopo nove giorni di agonia. Fatale lo schianto contro il platano

Si era sperato fino all'ultimo, nonostante le sue condizioni fossero da subito parse disperate. I gravissimi traumi hanno invece avuto la meglio su Camilla Maso, la 19enne di Pojana Maggiore che poco dopo la mezzanotte del 24 novembre era rimasta coinvolta in un drammatico schianto a Montagnana.

La vittima

La giovane vicentina è deceduta alle 10.45 di martedì nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Padova, dove era arrivata dal nosocomio di Schiavonia dove era inizialmente stata trasportata subito dopo l'incidente. Per nove giorni è stata tra la vita e la morte, la prognosi non è mai stata sciolta, ma i disperati tentativi del personale medico non sono stati sufficienti a salvarle la vita. Troppo gravi infatti si sono rivelate le lesioni.

L'incidente

Camilla la notte dell'incidente viaggiava lungo via Saoncella dopo aver finito il turno di lavoro serale in un locale di Montagnana. Era alla guida di un mezzo aziendale, un autocarro Ford Transit. Per cause ancora al vaglio la ragazza ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, sbandando sulla destra e colpendo violentemente un platano che delimita la carreggiata. Il mezzo ha poi terminato la sua corsa riverso nella canaletta laterale, da cui i pompieri lo hanno sollevato estraendo dalle lamiere la 19enne. Tra i possibili elementi che hanno concorso allo schianto non si escludono il fondo stradale reso viscido dalla pioggia e una velocità sostenuta.