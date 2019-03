Dramma in piena notte: terribile schianto contro un platano, morta una 18enne. Quattro feriti

Tragedia nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo: una 18enne è morta e altri quattro ragazzi sono rimasti feriti in seguito a un violentissimo incidente stradale che ha portato l'auto su cui viaggiavano prima a schiantarsi contro un platano e quindi a finire in un fossato.

La dinamica

Alla guida del veicolo O.T., 24enne residente a San Pietro in Gu', che, per cause ancora da accertare, nell'affrontare una curva pericolosa, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo è andato a sbattere contro un albero e ha terminato la sua corsa in un fossato. La 18enne morta sul colpo è L.G., nata a Vicenza ma residente a San Pietro in Gu'. Altri tre passeggeri, P.F. di 18 anni, D.M. di 24 e B.B. del 2001, tutti residenti nel medesimo comune, sono stati ricoverati nell'ospedale di Cittadella. Il 18enne è stato colpito da frusta cervicale e presenta escoriazioni multiple provocate dalle cinture. Il 24enne ha un trauma toracico con sospette fratture costali e trauma al ginocchio destro, mentre B.B. è stata sottoposta ad intervento chirurgico per lussazione all'anca, frattura dell'omero destro, contusione polmonare destro e sinistro e frattura alla mascella con prognosi di 50 giorni. Al conducente trasportato al pronto soccorso di Vicenza è stato riscontrato un trauma cranico. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

È successo alle ore 2.40 circa in via Biasiati a San Pietro in Gu: i pompieri, accorsi da Cittadella, hanno messo in sicurezza la Fiat Tipo - rovesciata in un fossato con più di mezzo metro d’acqua - ed estratto la passeggera, seduta davanti. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale del Suem (intervenuto da Cittadella e Vicenza) ha dichiarato la morte della giovane del posto. Estratto anche l’autista, rimasto incastrato alla guida e parzialmente in acqua, che è stato preso in cura dai sanitari per essere portato in ospedale a Vicenza. Per quanto riguarda i tre passeggeri seduti dietro, due sono riusciti a venire fuori subito da soli mentre una ragazza è stata aiutata dal personale sanitario: i tre feriti sono stati portati all’ospedale di Cittadella. I carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 7 del mattino.

