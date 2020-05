Schianto fatale contro un platano: donna muore tra le lamiere della sua auto

Notizia in aggiornamento

Martedì di sangue sulle strade padovane con una donna rimasta uccisa dopo lo schianto contro un albero del veicolo su cui viaggiava.

L'incidente

Secondo le primissime informazioni disponibili l'incidente è avvenuto poco dopo le 13 lungo la strada provinciale 92 nel tratto di via Palù nel comune di Conselve, all'altezza della zona industriale. La vittima è una donna che viaggiava a bordo di un'automobile finita a lato strada contro un platano. L'impatto si è rivelato fatale tanto che, nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale medico, ne è stato dichiarato il decesso. Inutilmente era stato fatto intervenire anche l'elisoccorso. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima e operato per il recupero e la messa in sicurezza del mezzo. La polizia stradale ha in carico i rilievi.