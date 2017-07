Doppio incidente nel Padovano: muore una ragazza 24enne e un centauro 46enne

Tragico incidente stradale domenica mattina attorno alle 5 lungo la statale Piovese in località Vigorovea a Sant'Angelo di Piove di Sacco.



L'INCIDENTE. Una giovane donna 24enne di Brugine ha perso il controllo della sua automobile, una Opel Tigra, ed è uscita di strada: uno schianto terribile tanto che per la donna non c'è stato nulla da fare. Gli uomini del Suem e i vigili del fuoco giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Sul posto anche le forze dell'ordine per le indagini di rito: da una prima ricostruzione pare che la giovane sia fuoriuscita di strada per un colpo di sonno.



SECONDO INCIDENTE. Un altro schianto mortale, invece, si è verificato nella notte tra sabato e domenica a San Giorgio di Casalserugo: la vittima è Stefano Violato un 46enne di Conselve che si trovava a bordo della sua moto. Inutili i soccorsi: per l'uomo non c'è stato nulla da fare.