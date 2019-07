Tragico schianto contro un palo: muore in serata un centauro ventenne

Drammatico incidente nella serata di lunedì in via Piave a Tombelle, frazione di Saonara. Stando alle prime informazioni, verso le 20.30, un giovane motociclista ventenne che era a in sella a un motard si sarebbe schiantato contro un palo dopo aver perso l'equilibrio. Sul posto sono intervenuti i medici del Suem che hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita alla persona che è rimasta coinvolta nel sinistro. Ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. La polizia stradale sta eseguendo tutti i rilievi.

Notizia in aggiornamento