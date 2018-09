Furgone travolge un ciclista di prima mattina: muore sul colpo un 74enne

Gravissimo incidente nella mattina di lunedì sul tratto di strada che collega Noventa Padovana con Stra dove un furgone ha travolto un ciclista. L'uomo in sella alla due ruote è morto sul colpo.

La dinamica

La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi rilievi. Pare che il 74enne sia stato investito mentre procedeva in direzione del comune padovano da un Citroen Jumper. A perdere la vita Mauro Mondelli.

Notizia in aggiornamento