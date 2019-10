Tremendo frontale tra un'utilitaria e un camion, una donna muore nello schianto

Notizia in aggiornamento

Un tremendo scontro frontale non ha lasciato scampo a F.G., finita con la sua utilitaria contro un camion cisterna lungo la strada regionale 104 "Monselice Mare" in località Villa del Bosco poco dopo le 10 di martedì.

L'incidente

La donna, 60enne padovana residente nel Piovese, non ha avuto scampo. Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici del Suem non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Illeso invece il conducente del mezzo pesante. Se la dinamica parla in modo piuttosto evidente di uno scontro frontale tra la Fiat Panda della donna e il camion Iveco, gli agenti della polizia stradale di Piove di Sacco sono invece ancora impegnati nel tentare di capire cosa possa aver causato la collisione. Il traffico lungo la regionale procede a singhiozzo a senso alternato per consentire i rilievi, ma non si registrano particolari code.