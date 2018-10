Sbanda, esce di strada e finisce con la macchina in canale: morto un 21enne

È morto a soli 21 anni per la tragica fuoriuscita della sua automobile Vitaly Nuvoletto che ieri sera verso le 23.30 stava percorrendo via Pozze in direzione di Ca’ Brusà. Il giovane era a bordo della sua Polo quando improvvisamente è uscito di strada terminando la corsa in un fosso adiacente.

La fuoriuscita

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra sommozzatori, oltre ai carabinieri di Conselve e il radiomobile di Abano. I pompieri hanno estratto la salma e verificato anche all’interno dell’abitacolo non ci fossero altre persone. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei militari condotti dal maggiore Marco Turrini, ma secondo una prima ricostruzione, il giovane che abita poco distante dal luogo della tragedia, avrebbe sbandato colpendo un vigneto e terminando la sua corsa nel fossato dove l’auto si è inabissata.