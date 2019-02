Tragico incidente sabato sera: muore una donna, quattro feriti in gravi condizioni

Tragedia sabato sera sulle strade dell'Alta Padovana. In un gravissimo incidente in via Duca degli Abruzzi a Grantorto ha perso la vita una donna e altre quattro persone di origine marocchina sono rimaste gravemente ferite.

La dinamica

Stando a una prima ricostruzione sembra che due veicoli si siano urtati violentemente all'incrocio con via Prandina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del Suem. Per la donna non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarla sul posto.

Notizia in aggiornamento