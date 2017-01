Schianto fra tre auto sotto la neve fitta sulla statale a Due Carrare: un morto e tre feriti

Incidente mortale, nella tarda serata di giovedì, in località Mezzavia a Due Carrare, lungo la strada statale 16, tra il chilometro 10+800 e il chilometro 11.

L'INCIDENTE. Verso le 22.30, per cause al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi, probabilmente la strada resa scivolosa dalla neve, tre auto si sono scontrate violentemente, provocando un morto, e tre feriti. I vigili del fuoco di Abano Terme hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale del Suem 118 ha tentato invano di rianimare il conducente della Mini Cooper, purtroppo senza esito.

UN MORTO E TRE FERITI. La vittima è Giuseppe Benella, 36 anni, residente in via Stazione ad Este. Il giovane è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo ed è deceduto praticamente sul colpo. Fuori dalle vetture, anche i feriti delle altre due auto, distanti oltre 100 metri tra di loro, trasportati in ospedale a Padova dalle ambulanze.

LA DINAMICA. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la Mini Cooper condotta dal 36enne, che si trovava in compagnia di un amico, P.F., 32 anni, anche lui atestino, avrebbe tamponato una Peugeot 207, condotta da E.N, 31 anni, residente a Due Carrare, che viaggiava insieme ad A.C., 22enne moldava residente a Padova. A seguito dell'urto, la Mini avrebbe invaso la corsia di marci opposta, dove statva sopraggiungendo un'Audi A4, condotta da H.R., un 52enne originario delle Mauritius ma residente a Due Carrare.

L'AUTOPSIA. Le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo intorno alla mezzanotte. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro. La salma è stata trasportata a medicina legale dove l'autorità giudiziaria competente si è riservata di eseguire l'eventuale autopsia.