Incidente a Limena: si sente male, si schianta in auto contro un bus e muore

Sabato pomeriggio, un uomo ha perso la vita in un incidente stradale in via Montegrappa a Limena.

SCONTRO FRONTALE. La vittima, un pensionato, ha probabilmente avuto un malore mentre era alla guida della sua Fiat Panda, finendo per schiantarsi frontalmente contro un autobus in transito sulla corsia opposta. Sul posto sono intervenuti la polizia locale per i rilievi del sinistro, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. Purtroppo, però, i soccorritori nulla hanno potuto per salvare la vita al conducente, deceduto sul posto.

STRADA BLOCCATA. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. A causa dell'incidente, la strada provinciale 47 è rimasta bloccata.